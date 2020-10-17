ما زالت الفنانة الاماراتية احلام ونجلها فاهد مبارك الهاجري حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد التغريدة المثيرة للجدل التي كشف فيها الاخير بشكل غير مباشر عن وقوعه في الحب.

وواصلت احلام التفاعل مع تغريدات نجلها كاشفة تفاصيل جديدة عن حبيبته فقد كتب فاهد تغريدة قال فيها: “جتني اساله واجد عن جنسيتي , انا قطري وامي اماراتيه , ونعم بكل الدول” لترد عليه احلام بالقول: ” كفو من رباك امي كفو.. بس ما قلت لهم ان الحب.. احم احم سعودي” .

كفو من رباك امي كفو بس ما قلت لهم ان الحب احم احم سعودي https://t.co/92qXThRwsQ — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 16, 2020

وبعد ان كشفت عن ان حبيبته سعودية قال فاهد: “لاحول ولا قوه الا بالله يا يمه مب كذا تفضحيننا عند العرب” لتجيبه احلام: “اشوفها بس اشوفها وباخذها بالاحضاااااان اوعدك يا عيون امك ونبض قلبها”.

اشوفها بس اشوفها وباخذها بالاحضاااااان اوعدك يا عيون امك ونبض قلبها #العيال_كبرت #ويح_قلبي صج https://t.co/jNONzal4Ue — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 16, 2020

ولم تكتف احلام بذلك بل واصلت الحديث في الموضوع مع جمهورها حيث اجابت احدى متابعاتها قائلة: “قلت له ان تزوجت سعوديه بنروح نعيش عندها وانا بصراحه اتلكك ابي اعيش في الرياض”.

قلت له ان تزوجت سعوديه بنروح نعيش عندها وانا بصراحه اتلكك ابي اعيش في الرياض https://t.co/zt7vmUw5uB — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 16, 2020

وردا على احدى المتابعات التي مازحتها بأنها فضحت ابنها، قالت احلام: “خليه يتزوح اللي يحبها انا موافقه المهم انها تصلي اهم شروطي”.

خليه يتزوح اللي يحبها انا موافقه المهم انها تصلي اهم شروطي https://t.co/tdZWUnLTNl — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 16, 2020

وردا على متابع اخر قال “لما تحكي لأمك سر وتلاقي الناس كلها عارفة بعد كدة، أحلام سيحت لابنها” قالت احلام: “انت فاهم غلط هو ما حكى بس انا اللي عارفه كل حاجه.. مخابرات احلاميه” وتابعت “يعني يخش ينام الساعه عشر ويصحى عشر معناها ايه نايم ١٢ ساعه لا يا عزيزي سهران عنده دراسه ليليه”.

انت فاهم غلط هو ما حكى بس انا اللي عارفه كل حاجه مخابرات احلاميه https://t.co/6p9LniWxId — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 16, 2020

يعني يخش ينام الساعه عشر ويصحى عشر معناها ايه نايم ١٢ ساعه لا يا عزيزي سهران عنده دراسه ليليه https://t.co/6p9LniWxId — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 16, 2020

وكانت احلام قد اشعلت تويتر في اليومين السابقين بتعليقها على تغريدة لابنها قال فيها:“لا أستطيع أن استحم دون أن أفكر فيكي” لترد النجمة الإماراتية عليه قائلة: “نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت.. أكيد أنا صح أمي”.

نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت اكيد انا صح امي؟؟؟؟ https://t.co/aTFwRXu5f0 — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 14, 2020