ما زالت الفنانة الاماراتية احلام ونجلها فاهد مبارك الهاجري حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد التغريدة المثيرة للجدل التي كشف فيها الاخير بشكل غير مباشر عن وقوعه في الحب.
وواصلت احلام التفاعل مع تغريدات نجلها كاشفة تفاصيل جديدة عن حبيبته فقد كتب فاهد تغريدة قال فيها: “جتني اساله واجد عن جنسيتي , انا قطري وامي اماراتيه , ونعم بكل الدول” لترد عليه احلام بالقول: ” كفو من رباك امي كفو.. بس ما قلت لهم ان الحب.. احم احم سعودي” .
وبعد ان كشفت عن ان حبيبته سعودية قال فاهد: “لاحول ولا قوه الا بالله يا يمه مب كذا تفضحيننا عند العرب” لتجيبه احلام: “اشوفها بس اشوفها وباخذها بالاحضاااااان اوعدك يا عيون امك ونبض قلبها”.
ولم تكتف احلام بذلك بل واصلت الحديث في الموضوع مع جمهورها حيث اجابت احدى متابعاتها قائلة: “قلت له ان تزوجت سعوديه بنروح نعيش عندها وانا بصراحه اتلكك ابي اعيش في الرياض”.
وردا على احدى المتابعات التي مازحتها بأنها فضحت ابنها، قالت احلام: “خليه يتزوح اللي يحبها انا موافقه المهم انها تصلي اهم شروطي”.
وردا على متابع اخر قال “لما تحكي لأمك سر وتلاقي الناس كلها عارفة بعد كدة، أحلام سيحت لابنها” قالت احلام: “انت فاهم غلط هو ما حكى بس انا اللي عارفه كل حاجه.. مخابرات احلاميه” وتابعت “يعني يخش ينام الساعه عشر ويصحى عشر معناها ايه نايم ١٢ ساعه لا يا عزيزي سهران عنده دراسه ليليه”.
وكانت احلام قد اشعلت تويتر في اليومين السابقين بتعليقها على تغريدة لابنها قال فيها:“لا أستطيع أن استحم دون أن أفكر فيكي” لترد النجمة الإماراتية عليه قائلة: “نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت.. أكيد أنا صح أمي”.