كشفت الفنانة الاماراتية احلام عن عودة زوجها مبارك الهاجري الى منزله بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اثر تعرضه لكسر مضاعف.

وكتبت احلام في تغريدة جديدة عبر حسابها على تويتر: “تعرض زوجي لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعمليه جراحيه اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من اي شر الحمد لله تمر ولا تضر”.

تعرض زوجي لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعمليه جراحيه اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من اي شر الحمد لله تمر ولا تضر نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته باتم الصحه والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكراً لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء pic.twitter.com/8ftXjOl3So — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 21, 2020

وتابعت احلام: “نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته باتم الصحه والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكراً لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء”.

وكان مبارك الهاجري قد اوضح، في اتصال مع “ET بالعربي”، طبيعة الاصابة والعملية التي خضع لها حيث قال ان دراجته النارية وقعت على قدمه ما سبب له كسر بعد ان اوقفها بشكل غير صحيح.

وتابع مبارك الهاجري انه أجرى عملية جراحية يوم السبت وبأنها تكللت بالنجاح وبدأ بالعلاج الطبيعي وبدأ بالسير خطوات بسيطة.

وختم الهاجري كلامه بتوجيه الشكر الى كل من سأل عنه قائلا “اللهم لك الحمد والشكر”.