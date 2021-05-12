شاركت الفنانة الاماراتية احلام صورتين جديديتين لنجلها الاكبر فاهد مبارك الهاجري معبرة عن فخرها به وذلك عبر حسابها احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت احلام على الفيديو كاتبة: “جعلك يارب في فرح وسعاده وسنينك سعيده و يارب وجعل ربي يسخر لك ملائكه السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد #احبك@4fd ” .

وقد شارك عدد من الفنانات في التعليق على صورة فاهد كان منهن الفنانة لطيفة التونسية التي كتبت: “الله يحميه ويحافظ عليه يارب حبييييب قلبى كبر ماشاءالله انا اول وحده حتغنى فى فرحه انا باقلك اهوووو ” والفنانة المصرية أنغام التي كتبت “الله يحفظه ويفرح قلبك وتشوفيه أحسن الناس يارب ” والاعلامية السعودية لجين عمران: “بسمالله عليه ولدنا ربي يحفظه و يفرح قلبك دوم بنجاحاته و إنجازاته .

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