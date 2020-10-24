شاركت الفنانة الاماراتية احلام في الحملة المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وللرموز الإسلامية.
ونشرت احلام صورة للرئيس الفرنسي مع اثار قدم على وجهه وعلقت كاتبة: “افيقوا #إلا_رسول_الله حسبي الله عليك ونعم الوكيل #الا_حبيب_الله_محمد #محمد_صلى_الله_عليه_وسلم”.
وفي تغريدة ثانية كتبت احلام: “حتى النعال اعزكم الله تشتكي من ريحته العفنه”.
وبعد تلقيها بعض التعليقات التي نصحتها بالابتعاد عن السياسة اجابت احلام: “اي سياسه يا بو سياسه صار الرسول صلى الله عليه وسلم سياسه ترى تو اشوف هالموضوع انت روح نام”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حفل تأبين باتي الذي أقيم في جامعة السوربون إن فرنسا لن تتخلى عن الرسومات “وإن تقهقر البعض”، مضيفا أن باتي قتل لأن “الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا”.
ولم يمر هذا الخطاب مرور الكرام، بل أشعل وسائل التواصل الاجتماعي التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية على وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى وسم #ماكرون_يسيء_للنبي و#إلا_رسول_الله التي عبر المدونون فيها عن غضبهم الشديد من استمرار نشر الرسوم التي تسيء لنبي الإسلام.
فعلا فقط الوضيع المدعوس بالجزمة يهمز برسول الله صلى الله عليه واله
الصلاة والسلام عليك وعلى اهل بيتك يا رسول الله
مُحَيّاكَ الَّذي قَسَماتُهُ حَقٌّ وَغُرَّتُهُ هُدىً وَحَياءُ
وَعَلَيهِ مِن نورِ النُبُوَّةِ رَونَقٌ وَمِنَ الخَليلِ وَهَديِهِ سيماءُ
أَثنى المَسيحُ عَلَيهِ خَلفَ سَمائِهِ وَتَهَلَّلَت وَاهتَزَّتِ العَذراءُ
يَومٌ يَتيهُ عَلى الزَمانِ صَباحُهُ وَمَساؤُهُ بِمُحَمَّدٍ وَضّاءُ
الحَقُّ عالي الرُكنِ فيهِ مُظَفَّرٌ في المُلكِ لا يَعلو عَلَيهِ لِواءُ
ماذا تقول أنت؟