شاركت الفنانة الاماراتية احلام في الحملة المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وللرموز الإسلامية.

ونشرت احلام صورة للرئيس الفرنسي مع اثار قدم على وجهه وعلقت كاتبة: “افيقوا #إلا_رسول_الله حسبي الله عليك ونعم الوكيل #الا_حبيب_الله_محمد #محمد_صلى_الله_عليه_وسلم”.

وفي تغريدة ثانية كتبت احلام: “حتى النعال اعزكم الله تشتكي من ريحته العفنه”.

حتى النعال اعزكم الله تشتكي من ريحته العفنه #إلا_رسول_الله pic.twitter.com/M3nncHZgBh — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 24, 2020

وبعد تلقيها بعض التعليقات التي نصحتها بالابتعاد عن السياسة اجابت احلام: “اي سياسه يا بو سياسه صار الرسول صلى الله عليه وسلم سياسه ترى تو اشوف هالموضوع انت روح نام”.

اي سياسه يا بو سياسه صار الرسول صلى الله عليه وسلم سياسه ترى تو اشوف هالموضوع انت روح نام https://t.co/rdCmG5895Z — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 24, 2020

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حفل تأبين باتي الذي أقيم في جامعة السوربون إن فرنسا لن تتخلى عن الرسومات “وإن تقهقر البعض”، مضيفا أن باتي قتل لأن “الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا”.

غنوا واعملوا مهرجانات وحفلات وتغطيات وتغريدات وأنسوا شفيعكم محمد بن عبدالله يا ويلنا كيف بنقابل رسول الله وينكم نايمين للحن انصروا رسولكم انصروا حبيب الله ولو بتغريده…… #فبقلبه وهو اضعف الايمان #إلا_رسول_الله #محمد_صلى_الله_عليه_وسلم pic.twitter.com/W1WTkPN7Kc — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 24, 2020

ولم يمر هذا الخطاب مرور الكرام، بل أشعل وسائل التواصل الاجتماعي التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية على وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى وسم #ماكرون_يسيء_للنبي و#إلا_رسول_الله التي عبر المدونون فيها عن غضبهم الشديد من استمرار نشر الرسوم التي تسيء لنبي الإسلام.