نشرت الفنانة الاماراتية أحلام صورة لوالدها المغني الشعبي الراحل علي بن هزيم الشامسي متمنية له الرحمة والمغفرة ولوالدتها الصحة وطول العمر وذلك عبر حسابها على تويتر.

وعلّقت احلام على الصورة كاتبة:” اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضه من رياض الجنه واجعل هذه الايام المبروكه خير ايامه واحسنها يارحيم واكتب طوله العمر ل والدتي وعائلتي واحبائي يارب جمعة مباركة “.

اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضه من رياض الجنه واجعل هذه الايام المبروكه خير ايامه واحسنها يارحيم واكتب طوله العمر ل والدتي وعائلتي واحبائي يارب #جمعة_مباركة pic.twitter.com/H4FKeHgHIb — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) March 12, 2021

يذكر ان والد أحلام كان فناناً شعبياً، توفي عندما كان ذاهباً في رحلة حج لتعيش احلام بعدها اليتم في فترة مبكرة من حياتها.

وكانت أحلام قد نشرت مقطع فيديو وهي تستقبل زوجها مبارك الهاجري بعد غيابه لمدة عام. وعلّقت أحلام على الفيديو: ” ااااااه يا بومحمد الغالي سنه كامله ما شفتك … نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله”. ونال الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل أصدقاء أحلام ومتابعيها وتمنوا لها ولزوجها السعادة والهناء والحياة الجميلة “.

ااااااه يا بومحمد الغالي سنه كامله ما شفتك نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله pic.twitter.com/0733nDHM96 — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) March 11, 2021

وعلى الصعيد الفني كانت أحلام قد أطلقت هذا العام ألبوماً جديداً “فدوة عيونك” وحقق نسب متابعة ومشاهدة عالية جداً . لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي