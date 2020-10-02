نشرت الفنانة الاماراتية احلام مقطع فيديو لمرثية في امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد بصوت الامير بدر بن عبدالمحسن آل سعود وذلك عبر حسابها على تويتر.

وعلقت احلام على الفيديو كاتبة: “مرثيه سمو الامير بدر بن عبدالمحسن في والدنا الغالي الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح اطال الله في عمركم ورحم الله ابونا صباح رحمهً واسعه اسال الله ان يكون اليوم في عليين يا ارحم الراحمين ارحمه”.

مرثيه سمو الامير بدر بن عبدالمحسن في والدنا الغالي الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح اطال الله في عمركم ورحم الله ابونا صباح رحمهً واسعه اسال الله ان يكون اليوم في عليين يا ارحم الراحمين ارحمه pic.twitter.com/uSz6h3wYTf — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 2, 2020

ويقول الامير بدر بن عبدالمحسن في مطلع مرثيته: يحسن عزاكم يا اهل العزم والطيب ويحسن عزانا في صباح المحبة.. احنا الكويت في حزنها ما بها ريب والعهد عهد الدم ليه ما نكتبه”.

وكان قد أُعلِن في 29 سبتمبر 2020، عن وفاة الأمير صباح الأحمد في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 91 عامًا، حيث نعاه الديوان الأميري في الكويت في بيان تلاه علي الجراح الصباح، جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه».