احلام تنضم الى مبادرة شيرين: ” لبنان ياما عطانا”

اعلنت الفنانة الاماراتية احلام انضمامها الى المبادرة التي اطلقتها لدعم الشعب اللبناني بعد أزمة الحرائق التي واجهتها مناطق عدة في لبنان.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد نشرت تغريدة قالت فيها: “قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته 🇱🇧”.

بدورها علقت احلام على تغريدة شيرين وقالت: “وانا معاكي مشاركه شيرين حبيبتي لبنان ياما عطانا 🌹مبادره رائعه 👏🏻👏🏻”.

وانا معاكي مشاركه شيرين حبيبتي لبنان ياما عطانا 🌹مبادره رائعه 👏🏻👏🏻 https://t.co/yQohgVpqJL — A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 15, 2019

يذكر ان لبنان شهد امس أكثر من 104 حرائق توزّعت على كلّ الأراضي اللبنانية. إذ اندلعت سلسلة حرائق ليلية في مناطق واسعة من جبل لبنان.