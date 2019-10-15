الصفحة الرئيسية فن احلام تنضم الى مبادرة شيرين: ” لبنان ياما عطانا”

احلام تنضم الى مبادرة شيرين: ” لبنان ياما عطانا”

بواسطة -
0 103
احلام وشيرين

احلام وشيرين

اعلنت الفنانة الاماراتية احلام انضمامها الى المبادرة التي اطلقتها لدعم الشعب اللبناني بعد أزمة الحرائق التي واجهتها مناطق عدة في لبنان.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد نشرت تغريدة قالت فيها: “قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته 🇱🇧”.

بدورها علقت احلام على تغريدة شيرين وقالت: “وانا معاكي مشاركه شيرين حبيبتي لبنان ياما عطانا 🌹مبادره رائعه 👏🏻👏🏻”.

يذكر ان لبنان شهد امس أكثر من 104 حرائق توزّعت على كلّ الأراضي اللبنانية. إذ اندلعت سلسلة حرائق ليلية في مناطق واسعة من جبل لبنان.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.