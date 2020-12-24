فجعت الوفاة المفاجئة للشاب جابر آل مسعود أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في قطر متابعيه، حتى تصدر هاشتاغ (جابر ال مسعود في ذمة الله) أكثر الوسوم تداولا على تويتر في قطر وكذلك السعودية.

وتوفي آل مسعود (27 عاما)، بشكل مفاجئ، الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام قطرية نقلا عن السلطات المحلية.

رحمه الله عليه اللهم اجرنا من موت الفجأه واكفنا شر فواجع الاقدار واغفر لعبدك #جابر_ال_مسعود واجعل هذه الايام خير ايامه وإبدله دار خير من داره واجبر كسر قلب اميمته واهل بيته واخوانه وحبايبه ما اعرفه بس حبيتكم تدعون له #جابر_ال_مسعود_في_ذمه_الله https://t.co/edIZ8VvBdK — A H L A M (@AhlamAlShamsi) December 24, 2020

وقد علقت الفنانة الاماراتية احلام على خبر وفاة جابر آل مسعود، عبر حسابها على تويتر كاتبة: “رحمه الله عليه اللهم اجرنا من موت الفجأه واكفنا شر فواجع الاقدار واغفر لعبدك #جابر_ال_مسعود واجعل هذه الايام خير ايامه وإبدله دار خير من داره واجبر كسر قلب اميمته واهل بيته واخوانه وحبايبه ما اعرفه بس حبيتكم تدعون له”.

وعرف جابر بين أوساط الشباب الخليجي- خاصة القطري والسعودي- من خلال فيديوهاته على موقع “سناب شات”.

وأعلن مدير قناة الريان القطرية، ناصر بن سالمين، إقامة صلاة الجنازة على جابر، عصر الخميس، في مقبرة “أبو هامور”.

انا الله و انا اليه راجعون انتقل الي رحمة الله اخي جابر بن عبدالله ال مسعود و سيصلى عليه عصر اليوم في مقبرة ابو هامور pic.twitter.com/c1T3qLdXby — ناصر بن سالمين (@NasserSalmeen) December 24, 2020

وكانت آخر تغريدة لجابر قبل أن توافيه المنية، في 23 ديسمبر، ولم يعرف حتى الآن سبب وفاته الحقيقية.

"احفظ الشخص الذي تكسوك كلماته بالأمان، وتُشعرك بالعافية، ذلك الذي إن مالت عليك الدنيا لا يميل، وإن تنكّر الكل في وجهك لا يتنكّر، ذلك الذي يزرع فيك شعورًا عظيمًا أن الحياةَ بخير، ذلك الذي إن رآك في أسوأ حالٍ سيجُمّل الدنيا في عينيك، بل ويخلق ألفَ سببٍ لتغدو بخير؛ احفظه ما حييت" — جآبر آل مسعود (@jbnabdulla) December 24, 2020