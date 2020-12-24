فجعت الوفاة المفاجئة للشاب جابر آل مسعود أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في قطر متابعيه، حتى تصدر هاشتاغ (جابر ال مسعود في ذمة الله) أكثر الوسوم تداولا على تويتر في قطر وكذلك السعودية.
وتوفي آل مسعود (27 عاما)، بشكل مفاجئ، الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام قطرية نقلا عن السلطات المحلية.
وقد علقت الفنانة الاماراتية احلام على خبر وفاة جابر آل مسعود، عبر حسابها على تويتر كاتبة: “رحمه الله عليه اللهم اجرنا من موت الفجأه واكفنا شر فواجع الاقدار واغفر لعبدك #جابر_ال_مسعود واجعل هذه الايام خير ايامه وإبدله دار خير من داره واجبر كسر قلب اميمته واهل بيته واخوانه وحبايبه ما اعرفه بس حبيتكم تدعون له”.
وعرف جابر بين أوساط الشباب الخليجي- خاصة القطري والسعودي- من خلال فيديوهاته على موقع “سناب شات”.
وأعلن مدير قناة الريان القطرية، ناصر بن سالمين، إقامة صلاة الجنازة على جابر، عصر الخميس، في مقبرة “أبو هامور”.
وكانت آخر تغريدة لجابر قبل أن توافيه المنية، في 23 ديسمبر، ولم يعرف حتى الآن سبب وفاته الحقيقية.