احلام تنعي عبدالعزيز الفغم الحارس الشخص للملك سلمان

نعت الفنانة الاماراتية احلام الحارس الشخص للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اللواء الركن عبدالعزيز الفغم الذي توفي مساء امس السبت.

وكتبت احلام تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد بأحر التعازي بوفاة عبدالعزيز الفغم وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار ل ملوكه ووطنه رحمه الله عليه و على موتى المسلمين أجمعين 💔🙏🏻إنّا لله و إنّا إليه راجعون وفاة عبدالعزيز الفغم”.

يذكر ان الانباء تحدثت عن مقتل اللواء الفغم برصاص صديق سابق قتلته قوات الأمن بعد الاشتباك معه.