نفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، أن تكون هي أو أي أحدٍ من الفنانين المشاركين في الأوبريت الغنائي “عُمان” قد تقاضوا أجراً مقابل مشاركتهم في غناء ذلك الأوبريت.

وقالت الفنانة الإماراتية في تغريدةٍ لها نشرتها عبر حسابها على تويتر: “عيب هالكلام هذا العمل اهداء مننا الفنانين لعمان الحبيبه وسلطانها ولم ولن نطالب بدرهم لهذا العمل فقط غنيناه وداً وحباً بعمان وسلطانها وشعبها لكم منا التحيه وشعب عمان حبيب على قلوبنا لا تسيئوا له..كل عام وعمان وسلطانها وشعبه بخير”.

عيب هالكلام هذا العمل اهداء مننا الفنانين لعمان الحبيبه وسلطانها ولم ولن نطالب بدرهم لهذا العمل فقط غنيناه وداً وحباً بعمان وسلطانها وشعبها لكم منا التحيه و شعب عمان حبيب على قلوبنا لا تسيئوا له كل عام وعمان وسلطانها وشعبه بخير https://t.co/KwB946hO8z — A H L A M (@AhlamAlShamsi) November 13, 2020

كلام احلام جاء بعد زعم احد الحسابات على تويتر أن الفنانين المشاركين في أوبريت “عُمان” تقاضوا أجوراً مقابل مشاركتهم، وهو ما جعل الفنانة الإماراتية تنفي ذلك الكلام مؤكدةً على أنه كان هدية منهم لعُمان وسلطانها.

ويبدو أن صاحب التغريدة قام بحذفها فور رد أحلام على ادعائه ذلك؛ إذ جاء في تعليقه على التغريدة التي كتبتها الأخيرة قوله: “ما ما اتضح انه اهداء وتاسفي لسوا الفهم راح امسح تغريدتي شكلك لكم من القلب”.

ما ما اتضح انه اهداء وتاسفي لسوا الفهم راح امسح تغريدتي شكلك لكم من القلب — عبدالمجيد الدغيشي (@A9A9v) November 13, 2020

ويأتي هذا الأوبريت احتفالا بالعيد الوطني الخمسين لسلطنة عُمان والذي يصاف الـ18 من نوفمبر، ويشارك فيه نخبة من نجوم الفن الخليجي إلى جانب الفنانة أحلام، وهم الفنان السعودي محمد عبده، الفنان الكويتي نبيل شعيل والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان اليمني فؤاد عبد الواحد والعُماني طارق المرهون.