احلام تواسي احمد حماقي: “لا تبكي”

نشرت الفنانة الاماراتية أحلام عبر حسابها بموقع انستغرام، صورة جديدة لها من حلقة اليوم من برنامج “ذا فويس” وهي بجانب الفنان المصري محمد حماقي.

ظهر حماقي في الصورة وقد وضع رأسه بين يديه باكيا، لتعلق أحلام على الصورة كاتبة: “حماقي حبيبي لا تبكي أنت كمان فريقك كويس بس أكيد مش مثل فريقي أووووعه تزعل يا ريس يا صديقي”.

وكان الموسم الخامس من برنامج The Voice قد انطلق بصيغته العربية على قنوات “MBC1” “MBC مصر”، و”MBC العراق” و”MBC 5″، بمشاركة 17 جنسيّة عربية، يقفون أمام المدربين الأربعة راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.