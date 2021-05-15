تصدرت الفنانة الإماراتية احلام محركات البحث بعد مشاركتها في برنامج (كاربول كاريوكي) الذي يقدمه الاعلامي اللبناني وسام بريدي، حيث استقلت طائرة هيليوكبتر معتمدة الظهور بطريقة الأفلام الهوليودية للوصول الى البرنامج.

وظهرت أحلام خلال الحلقة بعفويتها وصراحتها المعهودة، إذ أكدت أنها تحب كثيرا النجمة السورية أصالة، معلقة بالقول: “نحن أخوات فكرة بس مادري هيك مجانين” ثم وجهت رسالة الى اصالة قائلة: “ندرين قديش انا بحبك صح ولا لاء وخلص كبرنا ممازحة انا 25 سنة وانت 24 سنة”.

وعن تعاونها الأول مع المستشار تركي آل الشيخ في أغنية (فرقاه)، أشارت إلى أنها تواصلت معه وأخبرته أنها قد جهزت لألبومها إلا أنها تريد قصيدة منه، لتجد طلبها إذ تواصل معها عبر تويتر وأخبرها بضرورة الاتصال مع نواف عبد الله حيث كانت القصيدة معه.

وأضافت: “طلب تركي آل الشيخ أن يكون توزيع العمل في روسيا وقد أحضر لهذه الغاية أهم عازف كمنجا”.

وتابعت أحلام حديثها إذ أكدت أن أغنية “تدري ليس أزعل عليك” كانت سبب شهرتها في الوطن العربي، ممازحة عند سؤالها عن أحب الألقاب إلى قلبها بالقول: “كل الألقاب مالي”.

واعتبرت أحلام أنه ليس من السهل أن يصور الفنان 26 فيديو كليبا، مستطردة بالقول: “كان لكل من أغنية “لا يروح الليل” و”دمعة زرقا” مكانة مميزة عندي، ولكنني لم أعجب في الفيديو كليبات الخاصة بهما فأعدت التصوير مجددا بطريقة جديدة سواء من خلال اختيار تصاميم جديدة وغيرها من الأمور.