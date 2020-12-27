دخلت الفنانة الاماراتية أحلام على خط أزمة الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر موجهة نصيحة مباشرة الى الفنانة الشابة حول دور الام واهمية كسب رضاها بغض النظر عن اي اعتبارات.

البداية كانت بنشر أحلام صورة من احدث جلسة تصوير لـ حلا الترك، وكتبت عليها: “ما شاء الله تبارك الله على بنتي القمر ربي يسعدك ويكبر حظك.. حبيبتي”.

بدورها ردت حلا على كلام احلام عنها وعلقت كاتبة: “مشكورة وايد ماما احلام والله ما تدرين شكثر فرحتيني احبججج”.

لتعود احلام وترد على حلا على شكل نصيحة اذ كتبت: “أحبججج أمي وربي يحميج الام هي جنة الدنيا مهما صار خدي رضاها بنتي واتركيها على الله هو بيحلها من عنده وبيفرجها عليك”.

وتابعت احلام: “دايم اقول لج نبداء من الصفر لا تنسين كلامي لج واللي مش حاسين بألامك في يوم بيحسون بس أمك ثم أمك ثم أمك.. أحبك وأنا معاج كالعادة”.

يأتي ذلك عبد حديث حلا الترك عن علاقتها بالفنانة أحلام حيث كشفت أنها تشعر بالأمان بقربها، وأنها تتمنى أن تقدم ديو معها تأخذ فيه أحلام دور والدتها.

يذكر ان منى السابر كانت قد استنجدت بـ أحلام للتوسط مع ابنتها “حلا” لتتنازل الأخيرة عن القضية التي رفعت ضدها، والتي تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ریال بحريني، كانت قد أخذته منها، حيث قالت السابر في مقطع فيديو لها: “أنا أتمنى من أم فاهد تتدخل في الموضوع وتكلم حلا وتكلم المعني بالموضوع، بس يعطوني نفقتي المتأخرة وأنا بعطيها الفلوس لحلا ما عندي مشكلة”، وأشارت إلى أن رقم هاتف أحلام ليس لديها وأنها تواصلت معها على الخاص ولكنها لم ترد ودعت متابعيها لمساعدتها حتى تصلها الرسالة.