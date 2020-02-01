احلام ردا على الفرحين بانتهاء يناير: “حنا في نعمه وخير ما يحس فيها الا اللي فاقدها”

ردت الفنانة الاماراتية احلام على التعليقات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي حول الاحتفاء بانتهاء شهر يناير الذي حمل الكثير من الاحداث الضحمة.

وكتبت احلام في تغريدة على حسابها على تويتر: “عذراً لكل من يكتب هالشهر ما انتهى وهالشهر فيه بلاوي ومصايب مايجوز كذا اشكروا ربي على النعم اللي انتوا فيها يمكن يجي شهر فبراير واللي بعده ويكون لاسمح الله فيه شي أكبر مخبى لكم”.

عذراً لكل من يكتب هالشهر ما انتهى وهالشهر فيه بلاوي ومصايب مايجوز كذا اشكروا ربي على النعم اللي انتوا فيها يمكن يجي شهر فبراير واللي بعده ويكون لاسمح الله فيه شي أكبر مخبى لكم قولوا الحمد لله ((وإن شكرتم لازيدنكم ))حنا في نعمه وخير ما يحس فيها الا اللي فاقدها ربي لك الحمد والشكر — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 1, 2020

وتابعت احلام: “قولوا الحمد لله ((وإن شكرتم لازيدنكم ))حنا في نعمه وخير ما يحس فيها الا اللي فاقدها ربي لك الحمد والشكر”.

وكان شهر يناير قد ضج بالأحداث التي جعلته أحد أكثر الأشهر صخبا من الناحية الإخبارية منذ أعوام، مما دفع الناس إلى “الاحتفال” بالوصول إلى نهايته.