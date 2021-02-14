ما زالت المناوشة الاخيرة التي جرت بين الفنانتين احلام واصالة مؤخرا على تويتر تحظى باهتمام المواقع وحسابات السوشيال ميديا المهتمة باخبار الفنانين والمشاهير.

وفي هذا الاطار، نشر احد الحسابات على تويتر تغريدة جاء فيها: “حوار مثير للجدل، دار بين النجمتين #أحلام و #أصالة عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، أعاد للأذهان ذكرى الأزمة التي اشتعلت بينهما قبل حوالي العام، وانتهت بالصلح مؤخرًا” لترد احلام كاتبة: “خلااااااااص خلااااااااااااص انتهى عندي البوم تعبانه فيه وناجح لصالح من هاذي التغريده؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! انا واصاله اخوات رجاء خاص البومي اهم من هالمهاترات”.

خلااااااااص خلااااااااااااص انتهى عندي البوم تعبانه فيه وناجح لصالح من هاذي التغريده؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! انا واصاله اخوات رجاء خاص البومي اهم من هالمهاترات https://t.co/eqWZ9mTIbG — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 14, 2021

وكانت قد دارت محادثة منذ يومين بين اصالة واحلام انتهت بشكل غير ودي حيث عبرت اصالة عن انزعاجها من احلام كاتبة “”شو قصدك؟ لاتعصبيني منّك لو سمحتي و خلّيني مدلّعتك أحسن ما you know”.” قبل ان تعود وتحذف هذا الرد في وقت لاحق.