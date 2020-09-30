حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على تهنئة فريق عمل مسلسل “أسود فاتح” على إنطلاق عرضه وذلك عبر تغريدة كتبها على حسابها على تويتر.

فقد نشرت الام صورة لبوستر العمل وعلّقت كاتبة:”راح نستمتع بكم جميعاً أسود فاتح اهنيء الجميع واخص الغاليه الرائعه الديڤا هيفاء وهبي الحصان الرابح في كل مكان مبروك”.

بدورها ردت هيفاء وهبي على تهنئة احلام وكتبت: “حبيبتي أحلام الله يبارك فيكي. مرسي على محبتك الصادقة يا أطيب قلب”.

حبيبتي أحلام الله يبارك فيكي. مرسي على محبتك الصادقة يا أطيب قلب https://t.co/w8Onqs5Q1G — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 28, 2020

مسلسل “أسود فاتح” بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.