عبرت الفنانة الاماراتية احلام عن حزنها للازمة الاخيرة التي يعاني منها لبنان والتي تمثلت في الانقطاع الكامل للكهرباء بعد نفاد مادة الفيول المُشغلة لمحطات الإنتاج.
وكتبت احلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “قد ايش مقهوره على لبناناسأل الله العظيم رب العرش العظيم لهم الفرج” وطالبت متابعيها بالدعاء للبنان.
وكانت مؤسسة الكهرباء في لبنان قد اعلنت انفصال الشبكة “بشكل كامل”، السبت، بعد نفاد مادة الفيول المُشغلة لمحطات الإنتاج.
وفي بيان لها، قالت مؤسسة الكهرباء اللبنانية إن الانفصال جاء بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، المسؤولان عن إمدادات الكهرباء، “قسرا”، بسبب نقص الفيول، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.