احتفل الفنان المصري عمرو دياب بعيد ميلاده الستين والذي كان قد صادف في الحادي عشر من اكتوبر الجاري برفقة عدد من اصدقائه الذين كان منهم رجل الاعمال الشهير أحمد ابو هشيمة والمنتج تامر مرسي.

وقد شارك أحمد أبو هشيمة، متابعيه عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من الاحتفال.

وظهر أبو هشيمة في الصورة بصحبة عمرو دياب و عمرو منسي و عدد من أصدقائهم مما اثارت اعجاب متابعيه.

وكان قد حرص عبدالله وجنى وكنزى أبناء الهضبة عمرو دياب، على الاحتفال بعيد ميلاد والدهم الـ 60 على طريقتهم الخاصة .

ونشر أبناء عمرو دياب ، صورا نادرة في مراحل عمرية مختلفة تجمعهم بوالدهم احتفالا بعيد ميلاده.