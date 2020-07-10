شارك رجل الأعمال المصرية أحمد أبو هشيمة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين صبرى مكتفيا بالتعليق عليها بإيموجى قلب أحمر.

جاء هذا بعد يوم واحد من نشر ياسمين صبرى، أيضًا، صورة لها مع أحمد أبو هشيمة عبر حسابها على انستغرام واكتفت بالتعليق عليها بإيموجي قلب أحمر، وذلك كرد ضمنى على شائعات ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى عن انفصالهما.

وكان أحمد أبو هشيمة عقد قرانه على ياسمين صبرى، فى أبريل الماضى بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.