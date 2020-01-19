احمد ابو هشيمة يخرج عن صمته في قضية الفيديو الخادش للحياء.. شاهد ماذا قال!

خرج رجل الأعمال المصري وطليق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أحمد أبو هشيمة عن صمته ازاء قضية انتشار مقطع مصور له تبادل فيه أحاديث خادشة للحياء مع احدى الفتيات.

وقال اب هشيمة في فيديو مصوّر نشره عبر حسابه على انستغرام مع تعليق “الفيديو ده عشان كل الناس اللي بتحبني وكانت قلقانة عليا اليومين اللي فاتوا.. ده أول وآخر رد مني على حملات التشويه الممنهجة”.

وقال ابو هشيمة إن الفيديو المتداول ملفق ولا اساس له من الصحة، مؤكداً ان الأمر أصبح بين يدي القضاء واضاف: “عمري ما طلعت تريند بقالي 4 أيام طالع تريند في حاجة متفبركة والقضاء أخذ مجراه والعصابة محبوسين”.

وتابع بقوله: “اللى معاه ربنا مبيكسرش“، وأردف أن ما يحدث له يمنحه القوة والتحمل خاصًة أن الرد على هذه الأمور التافهة من أسهل الأشياء لديه إلا أنه يجد في العمل أفضل رد خاصًة أنه من خلال عمله يجد فرصة في توجيه النصائح للشباب”.

وختم: “ضيعوا وقتكوا لأني مكمل في طريقي وأنا اتعلمت يعني إيه رجولة”.

وجاء في المقطع المتداول سؤال من فتاتة لأبو هشيمة عن الفنانة التي تعجبه أجاب: “كلهم مروا” في إشارة إلى أن علاقة جمعته وإياهن. وعن سبب عدم استمرار تلك العلاقات قال: “دول وحشين” أي سيئات.