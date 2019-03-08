احمد الشقيري يروي تجربته بعد خلوة 40 يوما على جزيرة في المحيط الهادىء بدون انترنت

روى الاعلامي السعودي احمد السعودي تجربته بعد خلوة اربعون يوما قضاها في جزئرة نائية في المحيط الهادىء اعتزل فيها الناس والتكنولوجيا خرج بها بقناعات وتأملات وكتابين.

وقال الشقيري، خلال لقاء على شاشة قناة العربية، انه استأجر مكان في جزيرة نائية في المحيط الهادىء لا يوجد فيها محلات او سيارات او ناس واخد معه جوال “ابو كشاف” واعطى رقمه لزوجته ووالده ومديرة شركته وطلب منهم الا يتصلوا به الا اذا كان هناك امر ضروري جدا.

وتابع الشقيري انه جلس في الجزيرة لمدة اربعون يوما قرأ خلالها اربعون كتابا وصام الاربعون يوما بالكامل والف كتابين وخرج بكثير من التأملات.

من ناحية أخرى، كشف “الشقيري” أنه ما زال يعاني من أزمة منتصف العمر والتي تتلخص في ان يجد هدفا في حياته وطلب من جمهوره الدعاء له، لكي يجد أهدافه الجديدة ويخرج من أزمته، موضحًا أنه قرر منذ بداية حياته الإعلامية عدم الحصول على أموال مقابل ما يقدمه.

وتابع: “لا أعيب على من يحصل على أموال مقابل تعبه سواء بالبرامج أو التأليف، ولكن أحببت ألا تدخل الأموال في موضوع تحقيق أهدافي”.