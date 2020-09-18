كشف الفنان المصري أحمد العوضي، عن موقف كاد أن يؤدي لانفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وذلك خلال لقائه مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” على قناة “سي بي سي”.

وفي التفاصيل، قال احمد العوضي أن ياسمين طلبت منه مرة الطلاق، بسبب قيامه بأكل ”الكبدة“ قبل طهيها، معقبًا: ”عادتي أكل الكبدة “نية” بدمها“.

وأضاف ”العوضي“: ”ياسمين استيقظت الساعة 10 صباحا، وعندما رأتني ظنت أنه جيلي فأخبرتها بأنها كبدة نية فقالت لي باستنكار أنت بتاكل دم؟.. وهنا طلبت مني الطلاق بشكل جاد.. وسألتني لما أنت بتاكل كبدة نية هتعمل فيا إيه؟“.

كما أوضح العوضي أن زواجهما تم قبل أشهر من فترة الإعلان عن الزواج في رمضان الماضي، وقال إنه ارتبط وياسمين عبدالعزيز لفترة طويلة وتحديدًا منذ تعاونهما من خلال مسلسل ”لآخر نفس“، عند تصويره العام 2019، لافتًا إلى أنهما ارتبطا دون علم أحد ثم انفصلا وعادا لبعضهما مجددًا.

وعن فارق السن بينه وبين زوجته ياسمين عبدالعزيز، قال احمد العوضي انه ست سنوات فقط وليس عشر او اثنا عشر عاما كما أشيع وأضاف “ما فيش فرق اصلا ايه ست سنين”.