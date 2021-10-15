حل الفنان المصري أحمد بدير ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” حيث تحدث خلال الحلقة عن فترة طفولته والظروف الصعبة التي مر بها وشائعات الوفاة التي تلاحقه.

كما تحدث أحمد بدير عن ردة فعله بعد وفاة والده حيث كشف عن قيامه برفع السكين وتهديده لشقيقاته بعد ان ارتفع صوتهن بالبكاء والنحيب.

وقال بدير: “جريت على المطبخ ورحت جايب سكينة وقلت لهم اللي حيصوت سأذبحه مافيش صوات خالص” وعن السبب قال “حرام بقى وانا مش عايزه يتعذب بصواتنا”.

وكشف بدير انه كان يخاف على والده بشدة قائلا “كنت خايف أفقد والدي، من وأنا عندي 10 سنوات، وكل أما ادخل شارعنا أشوف في صوان عزاء ولا لا عشان كنت بخاف عليه جدًا.”.

وعن خوفه من الموت قال: “أنا لا أخشى الموت وأتمنى حسن الخاتمة وسأكون في أفضل حالاتي عندما أقابل رب كريم.”