حرص الفنان المصري احمد حلمي على تهنئة والدته وزوجته الفنانة منى زكي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف امس الاثنين في الثامن من مارس وذلك من خلال احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر احمد حلمي صورة يظهر فيها وهو يقبل والدته ويحتضن زوجته الفنانة منى زكي وعلق عليها كاتبا: “الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي .. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ .. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى .. هي الكنز الذي نجده في المحنة .. هي الضحكة المكمله لكل فرحة . .. هي الضوء اللامع في اي عتمه . هي الذراع وهي العضد .. شجعوهن .. فلنكن سندا لهن فلولاهم ما كنا .. فهن من كانوا سببا في وجودنا فخرجنا من ارحامهن”.

وتابع احمد حلمي: “شكرا يا امي علي ما اعطيتني اياه من سنين عمرك حتي اصبحت رجلا يحترم كل امرأة و يقدرها .. شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف .. فكنتي دائما نِعمَ الحبيبة و الزوجة والصديقة و نِعمَ الأم .. شجعوهن فلولاهم ما كنا”.

من ناحية أخرى، تداول عدد من الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ ليلي إبنة الممثل المصري أحمد حلمي والممثلة المصرية منى زكي، كانت نشرته هي عبر صفحتها الخاصة على “تيك تيوك”، ظهرت فيه وهي تقلّد والدها في مشهد من أحد أعماله.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، إذ أثنوا على براعتها في تقليد والدها، وطرافتها، مؤكدين أنها ورثت حسّ الفكاهة عن والدها.

https://www.instagram.com/reel/CLkfKTKgmtx/?utm_source=ig_embed