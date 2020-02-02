احمد حلمي “لا طالع ولا نازل”.. وهاتفه يلفت الانظار!

نشر الفنان المصري احمد حلمي صورة جديدة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا عليها باسلوب طريف.

وظهر احمد حلمي في المصعد وهو يلتقط الصورة له وعلق كاتبا: “علي فكره انا لا طالع ولا نازل. انا بصور وخارج”.

وقد اثارت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعي احمد حلمي الذين علقوا على ثيابه وخاتمه ولكن اكثر ما لفت الانظار كان هاتفه حيث اشاد الكثيرين بتواضعه كونه ما زال يحمل هاتف Galaxy S8.