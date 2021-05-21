حرص الفنان المصري احمد حلمي على نعي الفنان الكبير سمير غانم الذي توفي عصر الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكتب احمد حلمي في تدوينة عبر حسابه على انستغرام: “اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه.. صحيح الموت علينا حق .. بس صدمة فراقك كبيره اوي .. حزن وزعل كبير مخلي الواحد مش قادر يصدق انك مشيت.. بس متغلاش علي اللي خلقك ..الله يرحمك ويحسن اليك .. وفي الجنه ونعيمها يا رب .. ادعو له بالرحمه والمغفره .. امانه عليكوا تدعوله”.

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا ابنة الفنان الراحل قد أعلن أن تشييع جنازة سمير غانم سيكون من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الجمعة، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة. وقررت أسرته الاكتفاء بتلقي العزاء بالمقابر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.