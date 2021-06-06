تصدر الفنان المصري أحمد حلمي وابنته “لي لي” تريند البحث على موقع جوجل، بعد تقديمه الدعم لابنته “لي لي”، التي تعرض يومي الجمعة والسبت ملابس قامت بالرسم عليها لبيعها في معرض “شبابكو”.

وكان حلمي قد نشر صورًا تجمعه بابنته وزوجته من المعرض، عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستجرام”، وعلّق على إحداها: “دايما فخور بيكِ”. وفي صورة أخرى ظهر وهو يشتري من ابنته قميصًا، وعلّق: “مش عشان أنا أبوها أقوم أخليها تعملي خصم.. بس لأني أبوها أخدت التيشيرت ببلاش”.

يذكر أن ليلي ابنة الفنان المصري أحمد حلمي تتمتع بموهبة الرسم، وكانت قد قدمت ورشة عمل أو “ووركشوب” بالتعاون مع Art Street.

وأشارت ليلي إلى هذا في حوار أُجري معها ضمن حلقة من برنامج “ET بالعربي” حيث لفتت إلى أنها تستضيف عدداً من الأطفال وتساعدهم على تعلّم الطرق الصحيحة في الرسم والتلوين.

وذكرت أن الرسم موجود في كل شيء مثل الملابس. ولفت التقرير إلى أن الأطفال يتفاعلون معها بحماسة، فيما أضافت أنها تمضي نحو ساعتين معهم لتفهم ما يحبّونه ويفضلونه. وتابعت أنها تترك لهم الحرية في اختيار الرسوم ولا تُرغمهم على القيام بأي أمر. وأردفت أنها تتلقى الدعم من والديها الممثلين أحمد حلمي ومنى زكي مع التذكير بأنهما يرسمان أيضاً.

وقالت ليلي إنها اكتشفت موهبتها في الرسم، منذ كانت في السادسة من عمرها، وإن حلمي يشجّعها دائماً على بذل المزيد من الجهود كلما أنجزت عملاً ما. لكنها لفتت إلى أنه يشعر في بعض الأحيان بالقلق على دراستها، وأنها تُطمئنه في هذا السياق مشددةً على أن الـ”ووركشوب” لا يأخذ إلا القليل من وقتها.