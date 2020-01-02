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احمد حلمي ومحمد هنيدي يهنأن تامر حسني!

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تامر حسني

تامر حسني

تلقى الفنان المصري تامر حسني التهاني من عدد من الفنانين بعد بعد النجاح الكبير لفيلم الفلوس الذى حقق 47 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من عرضه ليحتل أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية.

فقد كتب أحمد حلمى مهنئا تامر حسني قائلا: “مبروك يا تيمو الفيلم ومن نجاح لنجاح إن شاء الله” ورد نجم الجيل، قائلاً: “حبيبي يابو الأحلام يا عسل مبسوط جداً أنه عجبك تسلم يا أبو الرجولة”.

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@tamerhosny مبروك ياتيمو الفيلم ومن نجاح لنجاح ان شاء الله . 👌👌👌 💚💯💯

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اما محمد هنيدي فكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: “مبروك فيلم الفلوس تامر حسني 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻مجتهد جداً جداً بجد براڤو” ليرد عليه تامر حسني: “الله يبارك فيك يا استاذ يا كبير يا عسل مبسوط جداً ان الفيلم عجبك و اخدت بالك من اختلافي ”

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