شارك الفنان المصري احمد حلمي متابعيه على مواقع التوصل الاجتماعي بعض الذكريات من ايام دراسته في “مدرسة الفيصل الثانوية” في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلق احمد حلمي ردا على متابع : “دي مدرستي في مدينة چِده بالمملكه .. ذكريات .. المدرسه كلها كانت بتدخل من الباب الكبير وانا الوحيد اللي كنت بدخل من الباب الصغير اللي علي اليمين ده لاني ديما كنت باجي متأخر والباب الكبير بيكون اتقفل .. ذكريات تكسف”.

وقد تفاعل رئيس هيئة الترفية السعودية المستشار ” تركي آل الشيخ ” مع تغريدة احمد حلمي حيث كتب معلقا: “يبقى فيك حته مننا يانجم.. وان شاءالله نشوفك في المواسم وترجع الى جده نجم ونزور المدرسه انا وانتى”.

يبقى فيك حته مننا يانجم وان شاءالله نشوفك في المواسم وترجع الى جده نجم ونزور المدرسه انا وانتى — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 1, 2021

بدوره رد احمد حلمي على تعليق آل الشيخ وكتب “اهم حاجه مندخلش من الباب الصغير اللي علي اليمين المملكه بلدي الثاني واهلها اهلي وعلي موعد قريبا ان شاء الله يا ابو ناصر”.

اهم حاجه مندخلش من الباب الصغير اللي علي اليمين المملكه بلدي الثاني واهلها اهلي وعلي موعد قريبا ان شاء الله يا ابو ناصر https://t.co/bPU1pK35lK — Ahmed Helmy (@ahelmy) January 1, 2021

يذكر أن أحمد حلمي عاش في مدينة جدة السعودية 10 سنوات، بسبب عمل والده هناك، قبل أن يعود إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبعد ذلك بأكاديمية الفنون