احمد زكي وهالة فؤاد وابنهما هيثم.. هكذا رحل الثلاثة بطريقة تراجيدية!

أعُلن عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، صباح اليوم الخميس في منزله، آثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

بوفاة هيثم زكي يسدل الستار على عائلة الفنان أحمد زكي الذي تزوج من الفنانة هالة فؤاد وأنجبا ابنيهما الوحيد هيثم، والمفارقة أن الثلاثة توفوا بطريقة تراجيدية.

فقد توفيت الفنانة الراحلة هالة فؤاد في 10 مايو 1993، عن عمر ناهز 35 سنة بعد صراع مع مرض السرطان.

زواج هالة فؤاد من أحمد زكي كان سنة 1983 واستمر لمدة سنتين وأسفر عن إنجابهما لهيثم، الذي توفت والدته وهو في سن 9 سنوات، ليتولى والده مسئولية تربيته.

وتوفى النجم احمد زكي بوم 27 مارس 2005 عن عمر ناهز 55 سنة، بعد أن تابع الجمهور العربي تفاصيل معاناته مع مرض سرطان الرئة، وإصراره على تصوير مشاهده في فيلم “حليم” الذي لم يكمل تصويره، ليقوم نجله هيثم بأداء مشاهد فترة شباب عبد الحليم حافظ في الفيلم.

أما الفنان هيثم احمد زكي فكان يستعد للزواج قريبًا إلى جانب تحضيره لتقديم جزء ثانٍ من فيلم “كابوريا” الذي لعب بطولته والده الفنان الراحل أحمد زكي فتوفي صباح اليوم الخميس اثر هبوط حاد بالدورة الدموية.