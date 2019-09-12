احمد سعد يتعرض للسخرية بعد اغنيته الجديدة.. “يا حاج يا مدلع”!

تعرض الفنان المصري احمد سعد لموجة من السخرية من قبل متابعيه بعد اطلاقه اغنيته الجديدة التي حملت عنوان “يا مدلع”.

وظهر أحمد سعد في الفيديو كليب يطارد إحدى الفتيات في الشارع نهاراً ويسهر ويمرح مع الأخريات في الملاهي الليلية.

وقد تلقى فيديو احمد سعد عدد من التعليقات السلبية والساخرة مثل: “الي يشوفك وانت بتحج وعند الكعبه يقول مش حترجع للفسق دا تاني” و”وهو طبعا زي ماحنا شايفين بيغض بصره علشان لسه راجع من الحج 😂” و “يا حاج يا مدلع”.

فيما دافع البعض الاخر عن احد سعد حيث قال احدهم: “كثير من فنانين مصر وخصوصا النساء يذهبون للحج وبعدها يعاودون من جديد مو فقط احمد”.