أعلن الفنان المصري أحمد سعد خطوبته رسميًا على مواطنته عارضة الأزياء علياء بسيوني، اليوم الخميس، وذلك عبر حسابه على انستغرام.

فقد نشر أحمد سعد صورة جديدة له برفقة خطيبته معلقًا: “النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ”.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي…حد فهم قصدي إيه؟

وقد تلقى احمد السعد التهاني من متابعيه كان ابرزهم الاعلامية ريهام سعيد، الصديقة الاولى لزوجته السابقة ريم البارودي، والتي كتبت: “اولا كل سنه و انت طيب ثانيا كنت قاعده بسال نفسي ليه مركز ليه اخيرا بتعلي و بتكسر الدنيا مهما تكون موهوب الواحد بيحتاج ناس تساعده انه يعيش في هدوء عشان يعرف يركز . مبروك علي كل حاجه الزوجه الصالحه رزق”.

كما هنأته الاعلامية بسمة وهبة التي كتبت: “كل سنه وانت طيب والف مبروك يا نجم”.

فيما علق البعض ساخر قائلا “خطيبتك لازم تعمل تأمين على الطحال” في إشارة الى سمية الخشاب التي أعلنت على إثر انفصالهما أنه كان يعنفها وأنها تعرضت لإصابة كبيرة في الطحال بسبب ذلك.

وفي وقت سابق، ظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.