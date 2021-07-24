إنفصل الفنان المصري ​أحمد سعد​ عن خطيبته عارضة الازياء ​علياء بسيوني​، وذلك بعدما حذف سعد صورهما سويا عن صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وألغى متابعتها.

وفاجأ المطرب أحمد سعد، جمهوره بإعلانه خبر انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني بعد ارتباط دام 10 أشهر، وفقا لتصريحاته ببرنامج «ET بالعربي»، حيث إنه كان من المقرر أن يحتفل «سعد» خلال الأشهر المقبلة بعقد قرانه وسط حضور عدد من أصدقائه.

ولم يذكر أي طرف أسباب الانفصال حتى الآن، رغم أن أحمد سعد قال منذ أيام -قبل الانفصال- في حوار مسجل له إن خطيبته علياء بسيوني سبب من أسباب تغيير حياته للأفضل بعد انفصاله عن زوجته سمية الخشاب.

ولم يكتفي «سعد» بإعلان خبر الانفصال فحسب، بل قام أيضا بحذف كافة الصور التي جمعته بخطيبته عارضة الأزياء، فيما اكتفى بترك صوره مع الفنانات منهن الفنانة أصالة نصري، وأيضا نشر صور أولاده.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى، التي يحذف خلالها «سعد» صور علياء بسيوني، إذ فاجأ متابعيه في نوفمبر الماضي، بحذفه لحسابها من قائمة من يتابعهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما حذف صورهما سويا.

وكان احمد سعد وعلياء بسيوني قد أعلنا ارتباطهما منذ 10 أشهر، واحتفلا بخطبتهما في جو عائلي حضره عائلة العروسين ومنهم شقيقه الممثل المصري ​عمرو سعد​.

يشار إلى أن علياء بسيوني تعيش في منطقة مصر الجديدة وتعمل عارضة أزياء، وحققت شهرة واسعة في هذا المجال حيث تحرص العديد من الفنانات على شراء الملابس من متجرها، مثل ​يسرا اللوزي​، ​ياسمين صبري​، ​رضوى الشربيني​ وغيرهن.