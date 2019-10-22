احمد مكي في صورة مؤثرة مع والده قبل وفاته بشهور قليلة

نشر الفنان المصري أحمد مكى آخر صورة جمعته مع والده الراحل منذ أيام، عبر حسابه على تطبيق انستغرام.

كتب احمد مكي على الصورة إلى ظهر فيها وهو يحتضن والده الراحل: “الله يرحمك ويحسن إليك يا أبى ستظل فى قلبى.. الصورة دى قبل وفاته بشهور قليلة.. البقاء لله وحده وسبحانه، ارجو الدعاء له، اللهم اغفر لأبى وأرحمه وادخله الجنة، وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر، اللهم صبرنا”.

كان والد أحمد مكى قد توفى فجر الجمعة بدبى، وسافر إليه أحمد وتم دفنه هناك.