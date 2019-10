احمد مكي في صورة مؤثرة مع والده قبل وفاته بشهور قليلة

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الله یرحمک ویحسن الیک یا ابی … ستظل فی قلبی الصوره دی قبل وفاته بشهور قلیله … البقاء لله وحده سبحانه ارجو منکم الدعاء له … اللهم اغفر لابی وادخله الجنه واعذه من النار ومن عذاب القبر اللهم صبرنا #ahmedmekky #elkebeer #الدعاء_للميت #الدعاء #rip #family #fatherhood #son #اغلی_من_الیاقوت #unconditionallove #love #truelove