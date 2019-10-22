احمد مكي في صورة مؤثرة مع والده قبل وفاته بشهور قليلة

نشر الفنان المصري أحمد مكى آخر صورة جمعته مع والده الراحل منذ أيام، عبر حسابه على تطبيق انستغرام.
كتب احمد مكي على الصورة إلى ظهر فيها وهو يحتضن والده الراحل: “الله يرحمك ويحسن إليك يا أبى ستظل فى قلبى.. الصورة دى قبل وفاته بشهور قليلة.. البقاء لله وحده وسبحانه، ارجو الدعاء له، اللهم اغفر لأبى وأرحمه وادخله الجنة، وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر، اللهم صبرنا”.
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الله یرحمک ویحسن الیک یا ابی … ستظل فی قلبی الصوره دی قبل وفاته بشهور قلیله … البقاء لله وحده سبحانه ارجو منکم الدعاء له … اللهم اغفر لابی وادخله الجنه واعذه من النار ومن عذاب القبر اللهم صبرنا #ahmedmekky #elkebeer #الدعاء_للميت #الدعاء #rip #family #fatherhood #son #اغلی_من_الیاقوت #unconditionallove #love #truelove
كان والد أحمد مكى قد توفى فجر الجمعة بدبى، وسافر إليه أحمد وتم دفنه هناك.