اختبر معلوماتك عن هيفاء وهبي… هل تستطيع الاجابة على هذه الـ 10 اسئلة؟

هيفاء وهبي نجمة لبنانية شقت طريقها في عالم الفن ابتداءا من عالم الجمال وعرض الازياء ثم اصبحت موديل اعلانات تجارية وكليبات غنائية وصولا الى القمة في عالم الغناء والتمثيل.

وفي ما يلي نقدم لكم مجموعة من الاسئلة على شكل كويز حول هيفاء وهبي لتختبروا مدى معرفتكم بها.

الأسئلة على الشكل التالي:

من اي مسلسل هذه الصورة لهيفاء وهبي؟

مسلسل لهيفاء وهبي سيعرض في رمضان 2018؟

اول بطولة سينمائية لهيفاء وهبي كانت في فيلم

ما جنسية والدة هيفاء وهبي؟

ما هو اللقب الذي فازت فيه هيفاء وهبي عام 1992 ثم سحب منها؟

هل لهيفاء وهبي اولاد؟

تزوجته هيفاء وهبي في 2009 وانفصلت عنه في 2012… من هو؟

ظهرت هيفاء وهبي في كليب أغنية لجورج وسوف قبل الشهرة.. ما هي؟

برنامج تلفزيون واقع شاركت فيه هيفاء وهبي؟

من اشهر اغاني هيفاء وهبي

اما الاجابات فبامكانكم معرفتها عبر الكويز المرفقة.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>