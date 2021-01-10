أعلن الفنان ” تامر حسني ” عن اختياره لغناء الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد وهي البطولة التي تستضيفها مصر وسيكون نجم حفل الافتتاح أيضا والمقرر إقامته في الثالث عشر من الشهر الجاري .

وكتب تامر حسني في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : ” تشرفت بإختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان ( ارفع إيدك ) وكأس العالم السنة دي بتستضيفه مصر خلال أيام ” .

وتابع : ” سأتشرف بتقديم حفل الافتتاح بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وتم تصوير الأغنية واخترت أن يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى وسأقدم لأول مرة صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية ” .

وأضاف تامر حسني : ” الكليب من إخراج المخرج الرائع أشرف حمدي وباشكر كل القائمين على العمل وشكر خاص أوي للأستاذ ناصف والأستاذ شريف ” .