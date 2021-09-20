تعد النجمة البريطانية أديل، مقلة بإطلالتها الإعلامية وحتى على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث دائماً ما تحصد الملايين من علامات الإعجاب على صورها.

فبعد تسعة أسابيع من آخر صورة عفوية لها التي كانت حققت أكثر من 4 مليون إعجاب في حسابها الخاص، نشرت أديل صورتين جديدتين، خطفت فيهما أنظار المتابعين،

وظهرت اديل في هذه الصور بفستان باللون الأبيض والأسود، مع تسريحة شعر مرفوعة.

وتفاعل المتابعون مع منشور أديل، وقال أحدهم :”واو رائعة”، بينما سأل كثيرون عن الألبوم، قائلين: “أين الألبوم”.

وحصد المنشور الذي تضمن صورتي أديل، أكثر من ستة مليون علامة إعجاب، بعد ساعات من نشره.