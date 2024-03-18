أثارت الفنانة شيرين رضا ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها في برنامج «العرافة »، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وقالت الفنانة شيرين رضا عن زوجها الأول الفنان عمرو دياب: كنا نعرف بعض جيدا، وهو اللي جري ورايا.

حديث شيرين رضا عن أزواجها

وكشفت الفنانة شيرين رضا، في حوارها لـ « العرافة »: أنها تعرضت للخيانة، في سن صغيرة جدا.

ولم تفصح عن هوية زوجها الذي تعرضت معه للخيانة.

وأكدت أن أصعب شيء أنه عندما تكون الخيانة من أقرب الناس، لافتة إلى أن صديقتها التي خانتها مع زوجها، كانت تربطها بها علاقة قوية، فهي « صديقة عمرها » على حد قولها.

وبينت أن صديقتها لم تكن من الوسط الفني.

شيرين رضا تثير الجدل

تصريحات شيرين رضا لم تمر مرور الكرام على متابعيها ومحبيها من جمهور الوطن العربي، ليس فقط لكشفها عن تفاصيل الخيانة التي تعرضت لها، ولكن لعدم كشفها عن الزوج الذي خانها، فالعديد من المتابعين لا يعرفون زوجًا للفنانة الشهيرة سوى الهضبة عمرو دياب زوجها الأول، ووالد ابنتها الوحيدة «نور» والذي تجمعها به علاقة صداقة قوية حتى الآن، بعدما أكدت أكثر من مرة أن سبب فشل الزيجة يعود لها، إلا أن الحقيقة أن الفنانة تزوجت مرة أخرى عقب انفصالها عن الهضبة، ولم تحدد الفنانة خلال لقائها الزوج الذي خانها.

وكانت شيرين رضا، أكدت من قبل في حوار سابق لها مع الإعلامية سمر يسري، أنها تزوجت من الأمير السعودي، سلطان كمال أدهم، والتي تزوجته لمدة عام واحد فقط.

ولم تشر الفنانة لسبب الانفصال، مؤكدة أنها لا تحب الحديث عن الأسباب لوفاته: «الله يرحمه مش هقدر أقول حاجة».

وأشارت الفنانة إلى أنه توفى في سن صغير، وأنها أُصيبت بحالة حزن شديدة عليه لفترة طويلة.

معلومات عن سلطان كمال أدهم زوج شيرين رضا الثاني

– رجل أعمال وأمير سعودي.

– تعرف على الفنانة شيرين رضا في مطلع التسعينيات بعد طلاقها من عمرو دياب.

– تزوج من شرين رضا وانفصل عنها بعد عام.

– أخفت الخبر عن الوسط الفني لفترات طويلة قبل أن تكشفه في لقاء تلفزيوني.

– له ثلاثة أشقاء هم سارة وفيصل ومشعل.

-بعد زواجهما سرا، انفصلت الفنانة شيرين رضا عن الملياردير السعودي، بعد تحرير محضر لها وصديقتها سارة إبراهيم، من قبل إدارة أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وفي نفس اليوم 29 ديسمبر 2006، تم إخلاء سبيل الفنانة شيرين رضا وصديقتها بضمان محل- إقامتهما.

-وكانت شيرين رضا قد تزوجت من الفنان عمر دياب، عام 1989

-وانفصلت عنه بعد زواجهما بثلاث سنوات عام 1992

-وأنجبت شيرين رضا من الفنان عمرو دياب ابنتهما نور.

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