فى سبتمبر عام 2016 طرحت الفنانة شيماء سعيد ألبومها ” حلم حياتك”، لتختفى بعد ذلك، وتعود فى 2018 بعد عامين لتفاجئ جمهورها بالاعتزال وارتداء الحجاب والابتعاد عن الساحة الفنية والاختفاء عن الظهور الإعلامى.

لتعود الفنانة المعتزلة مجددًا فى أحدث ظهور، حيث نشرت نانيس سليم خبيرة التجميل، عبر حسابها على “إنستجرام“، صورة جديدة تجمعها الفنانة شيماء سعيد، وكتبت عليها قائلة: “مع صديقتي الجميلة شيماء سعيد”، لتعود الفنانة للصدارة من جديد بفضل أحدث صورها.

أحدث ظهور للفنانة المعتزلة شيماء سعيد

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سعيد كان ألبوم “حلم حياتك”، والذى من ضمنه كليب أغنية “أحاسيس بنات”، التى تم تصويرها وسط تركيا، والتى كتب كلماتها نصر الدين ناجى، ولحنها أشرف سالم وتوزيع موسيقى مينو، والكليب من إخراج كريم كبارة.

وكانت الفنانة شيماء سعيد قد كشفت كواليس اعتزالها للغناء وارتدائها الحجاب، خلال لقاء خاص في برنامج “العاشرة مساء”، بأنها تعرضت لهزات في حياتها قبل اتخاذها قرار ارتداء الحجاب.

وأضافت شيماء سعيد أنها فضلت الاحتشام والصلاة ثم القراءة في الدين واختارت في النهاية الآخرة عن الدنيا، مشيرة إلى أنها رفضت الكثير من عروض التمثيل بعد ارتداء الحجاب، كما تلقت عروض فنّية أخرى رفضتها أيضاً.

وعن إمكانية عودتها بأغنية دينية، أكدت شيماء سعيد أنه أمر وارد حدوثه، مشددة على أنها ليست ندمانة على أي أغنية قدمتها في السابق، فهي كانت تطل محتشمة وكل مرحلة عموماً لها وقتها.

ولدت شيماء سعيد بمحافظة القاهرة في يوم 7 يناير من عام 1977، وهي من مواليد برج الجدي، التحقت بالجامعة الأمريكية لتدرس الصحافة والأعلام، وبعد تخرجها من الجامعة عملت مع الفنان شريف منير في مسلسل “اللص الذي أحبه” في عام 1997.

اكتشف الفنان الراحل عزت أبو عوف صوتها العذب، واكتشف أن لديها موهبة في الغناء، وأقنعها بالعمل على صوتها والتدرب على الغناء واستمعت لإرشاداته بالفعل، وتعاونت مع الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر الذي كان يعتبر الأب الروحي لها، وكتب لها مجموعة من الأغاني الرومانسية الجميلة، والتي من أشهرها أغنية (ولسة الليالي) والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “