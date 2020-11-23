أثارت الفنانة اليمنية المقيمة في لبنان أروى، ضجّة واسعة بعد نشرها مقطع فيديو احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترقص رقصة شهيرة في المجتمع اليمني باسم “الشرح” حيث اتهمها الكثيرون انها تحاول تقليد المشهورة السعودية هند القحطاني التي كانت قد انتقدتها منذ بضعة ايام.

فقد تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، وسط تفاعل بين المتابعين بسبب المظهر الذي بدت عليه حيث ارتدت ملابس منزلية عبارة عن تيشيرت شتوي وبنطلون أسود اللون وتركت شعرها منسدلًا.

ولوحظ ان أروى تستعرض جسدها اثناء الرقص، الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع الجمهور بعد ظهور تناقضها على الملأ حيث قارن الكثيرون بين رقصها واستعراضها وبين تعليقها على مقطع الناشطة السعودية هند القحطاني الذي انتشر لها مؤخرًا وهي تستعرض مفاتن جسدها.

وقد اتهم الكثير من المتابعون اروى بأنها متناقضة، فضلًا عن كونها تريد إثارة الجدل كغيرها وهي من تريد أن يصعدها الجمهور للتريند ومما جاء في التعليقات: “توها تتنقد في هند القحطاني قبل يومين والحين تسوي مثلها ، انفصام !!!!”، و”كانت اشوفها في البرامج التليفزيونية رزينة وراكزة.. الحين صدمتني” و”هذي مو قبل كم يوم تتكلم عن هند القحطاني وتقول انتم شهرتو هند وهي ماعندها محتوى غير الرقص اجل انتي وش تسوين الآن تطبخين؟!”، و”تبي تصير ترند عشان كذا أرقصت”، و”بتموت الا تبي تصير ترند ام يمن لو تفحطين ماحد ملقيك بال”.

وكانت أروى قد ظهرت مؤخرًا في فيديو تنتقد فيه جمهور السوشيال ميديا بسبب متابعتهم لهند القحطاني وتحويلها الى ترند قائلة: “لاحظت الدنيا مقلوبة على عرض أزياء لإحدى البلوغر شوفوا هذه أنا أحبها ولا شك إنها من أولى المتابَعين من الجمهور.. بس القصة إنو أكيد مش عرض الملابس ولا الأزياء اللي خدت بجد التريند.. أكيد المشية وطريقتها وبعض البوزات بالمشية هي اللي أخدت أعلى تريند”.

وأضافت أروى: “صراحة هي جسمها حلو وجالسة تعرض فساتين هي فعلًا بتعمل كده.. بس سؤالي هل هذا يخلي العالم كله يسوون تريند”.

وواصلت أروى قائلة: “هذا الشيء اللي عم ينعرض أكيد مش مستاهل.. أنا أشوف كتير بلوغرز بتعرض فساتين كل الناس بتعرض فساتين ولا حد منهم طلع تريند عشان فستان او ماركة معينة”.

وأردفت الفنانة اليمنية قائلة: “كلنا عارفين إيش بالظبط اللي عامل التريند كلنا عارفين ما فيها مجال للبحث.. ترجعوا بعدين تلوموا على البلوغر وتقولوا تخطى الحدود هو ما تخطي للحدود عايزكم إنتوا اللي تحبوا تخطي الحدود عايزكم إنتوا اللي تتابعوا تخطي الحدود”.

وأشارت: “أنا لما دخلت أشوف لقيت الناس كلها تريند مدري إيش بتعرض فساتين عرفت إيش اللي مسوي تريند.. أنا أثنى يعني ومثل ما قولتلكم ما عندي ضدها شيء ولا أي بلوغر أنا عندي ضدكم إنتوا صدق يعني إنتوا اللي عمالين تشجعوا البلوغر يسلكوا هذا السلوك”.

وتابعت أروى: “وبعدين فجأة تقلبوا عليهم.. هذا غير لائق هذا غير جيد ما إنتوا صرتوا تشوفوا كل شيء غير لائق جميل كل شيء غير محترم تشوفوه جميل.. ما تجلسوا تعاتبوا على أحد وإنتوا اللي خليتوه كده.. الناس هذي صارت تريند لإن إنتوا اللي خليتوهم تريند”.