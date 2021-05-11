شاركت الفنانة اليمنية اروى مقطع فيديو جديد مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي روت من خلال صعوبة الاوضاع التي تمر بها في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية.

وقالت اروى: “ابشركم بالوضع في لبنان ما شاء الله قاعدين الحين ما نلاقي بنزين الادوية مقطوعة لأن بعد العيد ناويين يرفعوا الدعم فكل الناس اللي عندها بضاعة قاعدين ما يبيعوها ويخزنوها لأنهم لا يتقون الله”.

وتابعت “للأسف هذه البلد لو فيها واحد بس مسؤول يتقى الله رب العالمين كانت البلد بغير محل بس لأنهم لا يخافون رب العالمين البلد منهارة لأن الذي يخاف رب العالمين يخاف يسرق” .

كما تحدثت عن صعوبة الحصول على داوء لزوجها واضطرارها للاستعانة باحدى صديقاتها لتوسط لدى احدى الصيدليات بعد ان اخبرها ان هذا الدواء مقطوع وغير متوفر.

وانهت اروى حديثها بالقول “اه يا الرياض اناديك يا الرياض ان شاء الله اجي الرياض قريبا”.