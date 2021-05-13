فاجأت الفنانة اليمنية أروى بنشرها مجموعة صُور جديدة لها عبر حسابها في انسغرام من أحدث جلسة تصوير كانت قد خضعت لها بمناسبة عيد الفطر.

وأطلت أروى بفستان أصفر طويل على شكل كوت بفتحة لأعلى القدم، وارتدت أسفله فستان قصير جداً أو جمبسوت باللون الأسود.

وعلقت اروى على الصور معايدة متابعيها اذا كتبت “عيدكم مبارك .. الله يعيده علينا و عليكم بالخير والفرح ”.

ونالت الصُورة انتقادات لاذعة للفنانة بسبب جرأتها المبالغ بها أو بالأحرى التي لم تعود أروى الجمهور عليها، وكانت تعليقات الجمهور المتداولة:”قلنا للأسف في المشاهير نوعين ….اذا كانت مشهورة وانسحب عليها تبدا تطلع جسمها وإذا كان مشهور وانسحب عليه يبدا يطلع اهله”.

وتابع آخر “مسوية روحها لبنانية مصدقة روحها اليمنية تحشمي اليمنيات كلهم محتشمات وملتزمات خافي ربك”… وجاء في تعليق أخر “اففففف افلست ماعندها شي تقدمه هي وفاطمه الصفي ماشالله انهبلو على كبر كورونا مو قاطع فيهم ولا مفتكرين الاخرة حسبي الله بس”.

وكانت اروى قد أطلت قبل ذلك بمقطع فيديو تحدثت من خلاله صعوبة الاوضاع التي تمر بها في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية وختمته بأمنيتها بالسفر الى العاصمة السعودية الرياض.