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اروى جودة تثير الجدل بإطلالة جريئة!

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اروى جودة

اروى جودة

أثارت الفنانة المصرية أروى جودة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لها بملابس مكشوفة.

وقد تعرضت اروى جودة لانتقادات من متابعيها خاصة أنها لم تعتد على نشر هذه النوعية من الصور.

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Un.. deux.. trois.. soleil.. ☀️🏖

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وكانت آخر أعمال أروى مسلسل “صانع الأحلام” مع الفنان مكسيم خليل الذي عرض في شهر رمضان الماضى وجسدت فيه دور طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع عدد من أبطال المسلسل، وتستخدم مهنتها في الشر.

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