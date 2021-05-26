احتفلت المغنية الأمريكية آريانا غراندي بزفافها على خطيبها دالتون جوميز وكيل العقارات في لوس أنجلوس في حفل سري صغير بمنزلها في مونتيسيتو بكاليفورنيا.

وفضلت أريانا غراندي، الانتظار قبل نشر أي صور من حفل زفافها، حتى يمضي بعض الوقت، حيث أرادته أن يكون سريًا، عائليًا، في إطار صغير من الأصدقاء.

ويأتي زواج آريانا غراندي بعد عام من أول ظهور لها مع خطيبها، حيث ظهر الثنائي غراندي وجوميز معا لأول مرة في مايو الماضي من خلال كليب أغنية “Stuck With U”، وهي أغنية ثنائية بين جراندي والمغني الكندي جاستن بيبر.

حضر حفل زفاف نجمة البوب الأمريكية حوالي 20 شخصا فقط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد إعلانها في شهر ديسمبر الماضي عن خطبتها منه بصورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستقرام.

وعن تفاصيل حفل زفاف آريانا غراندي، فأعلن مصدر مقرب، بحسب ما نشرته شبكة BBC أن الزوجان احتفلا في تجمع صغير وحميمي جمع ما لا يتجاوز 20 شخصاً ، موضحاً أن الغرفة كانت سعيدة للغاية ومليئة بالحب. وأنهما كانا في أقصى درجات السعادة هم وعائلاتهم.