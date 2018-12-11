اسباب اختفاء حنان الخضر عن الساحة الفنية!

بعد غيابها عن مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت شركة الإنتاج التي تتعامل معها الفنانة ​حنان الخضر​لتوضح الأسباب. وذلك بعد تعليق مجموعة من الأشخاص المتابعين لحنان الذين تساءلوا عن السبب الحقيقي وراء غيابها، خصوصا بعدما تم إعلان أسماء كل من زملائها التابعين للشركة المنتجة لحضور فعاليات الحفل الخاص بالقفطان المغربي في دبي.



وأكدت الشركة أن الخضر هي من أبدت رغبتها في التوقف مؤقتا عن نشاطاتها الفنية، قائلة “أبدت حنان رغبتها في التوقف مؤقتا عن نشاطها الفني لأسباب شخصية نحترمها، ونطلب من العلي القدير أن تعود إلى عملها قريبا إن شاء الله، نكن لحنان كل الاعتراف والتقدير لما أنجزته من إبداع فني قيم”.

وتجدر الإشارة إلى أن حنان الخضر فاجأت جمهورها بحذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ورجح البعض أن تكون خريجة ستار أكاديمي قد أقدمت على الخطوة رغبة منها في الإنسحاب مؤقتا من الساحة الفنية والعودة باستراتيجية جديدة، فيما اعتقد البعض أن قرارها يعبّر عن رغبتها في اعتزال الفن نهائيًّا.