استدعاء الإعلامية “ملاك الحسيني” لترويجها جهازًا “خطيرًا”.. ما علاقة الدكتور محمد الصفي!

كشف طبيب الأسنان الكويتي محمد الصفي عن اسم مشهورة التواصل التي أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم عن استدعاءها لقيامها بالتسويق لجهاز طبي بادعاءات غير دقيقة.

وقال الصفي: إن ”إحدى مشاهير السوشيال ميديا اسمها ملاك الحسيني تكلمت عن منتج اسمه ”برست لايت“ للفحص المبكر لسرطان الثدي، فوجب الرد، في البداية كل الإعلانات بصوب والإعلان هذا بصوب؛ لأن الإعلان هذا أخطر منها كلها، فبتمنى مثل هذه الفيديوهات تنتشر مثل ما انتشر الإعلان (..)“.

الجدير بالذكر أن هيئة الغذاء والدوء كانت أعلنت اليوم في تغريدة عبر حسابها بتويتر عن استدعاء إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي سوّقت جهازًا بادعاءات غير دقيقة عن كشف سرطان الثدي دون التطرق لاسمها.