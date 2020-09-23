أثارت أغنية ” رفقا ” للفنانة السورية ” أصالة ” من ألبومها الخليجي الجديد ” لا تستسلم ” جدلا واسعا بسبب جملة ” استوصوا بالنساء خيرا ” والتي جاءت ضمن كلمات الأغنية وهي مقتبسة من حديث نبوي شريف ” استوصوا خيرا بالنساء ” .

وعلق مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مصر على هذا الجدل في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” داعيا إلى مقاطعة وعدم الاستماع إلى مثل هذه الأغاني .

فجاء في البيان : ” بمتابعة ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي أخيرا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم .. فإن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءا من أغنية غير جائز شرعا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء ” .

وتابع : ” ولا يجوز شرعا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة .. وانطلاقا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم فإن مجمع البحوث الإسلامية ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها ” .

وأضاف البيان : ” وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم وإعزازه وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو ” .