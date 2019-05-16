اسرائيل تحتفل بعيد ميلاد عادل امام!

احتفت إسرائيل، مساء امس الخميس، بالنجم المصري الملقب بالزعيم، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على صفحتها الرسمية على “تويتر”، مساء الخميس، تغريدة جديدة بمناسبة عيد ميلاد عادل إمام.

وقالت الصفحة الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر: “بمناسبة عيد ميلادك، عادل إمام، يا بطل الكوميديا والتمثيل، تقبل أجمل التهاني من عشاق الأفلام المصرية في إسرائيل. ربنا يطول عمرك ودوام التألق.

وتحتفل مصر والوطن العربي، في السابع عشر من شهر مايو/ آيار، من كل عام بعيد ميلاد الفنان، عادل إمام، الذي يحل هذا العام وسط غيابه عن الموسم الرمضاني.