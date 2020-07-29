خطفت اسيل ابنة الفنان الكويتي عبدالله رويشد الانظار بعد تداول صورة لها عبر حسابات التواصل الاجتماعي ليتغزل الكثيرون بجمالها الذي وصفوه بالطبيعي.

فقد نشرت الاعلامية الكوتية مي العيدان صورة لابنة الرويشد وعلقت كاتبة: “صورة اسيل ابنة الفنان عبدالله الرويشد . . تشبه و لا ما تشبهه”.

وقد اتفقت اغلب التعليقات على ان اسيل تشبه والدها واشادوا بجمالها حيث احدهم: “تشبه حححيل وتهبل هو اصلن مزيون” وكتب اخر “جميله يكفي انه جمالها طبيعي” واضاف ثالت تشبهه كثير جميله ماشاء الله مثل ابوها ”.

يذكر ان اسيل عبدالله الرويشد تعمل في مجال تصميم الازياء خاصة الدراعات والقفاطين قد شاركت في عدد من عروض الازياء في هذاالمجال.