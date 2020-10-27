حرصت الفنانة السعودية اسيل عمران على معايدة شقيقتها الاعلامية لجين عمران بعيد ميلادها الثالث والاربعين والذي صادف يوم امس الاثنين في 26 أكتوبر.

فقد نشرت اسيل صورة لها مع لجين وعلقت كاتبة: “أحن أخت وأطيب قلب ….. يارب يحققلك كل ماتتمني ويوفقك بكل خطوة في حياتك ويبعد عنك كل حاسد واستغلالي كل عام ونتِ بألف خير لولو أحبك”.

بدورها ردت لجين على معايدة شقيقتها كاتبة: “يا عمرررري و روووووحي و قلبي و أغلى من نفسي ما أعرف ليش دموعي تنزل بس أعبر لك عن إحساسي كل اللي أطلبه من ربي إنه يسعد قلبك و يحميك و يحفظك و يوفقك و أشكره كل يوم على نعمه الكثيرة و منها إنه رزقني بأحلى و أطيب أخت الله لا يحرمني منك يا نقطة ضعفي ”.

وكانت لجين عمران قد نشرت مقطع فيديو لها مع صديقاتها ظهرن فيه جميعن بفساتين بيضاء وعلقت عليه كاتبة: “في ألبوم الصور بالموبايل عندي أرشيف إسمه #أرشيف_السعادة أزوره بين فترة و فترة عشان آخذ منه طاقة سعادة و حب كبيرة و أتذكر نعم ربي حبيبي علي.. حبيت اليوم أنشر هالفيديو من #أرشيف_السعادة لمفاجأة عملوها لي خواتي و أعز صديقاتي في يوما ما ”.

وتابعت لجين عمران: “كانت مفاجأة بكتني من الفرح و لأني أعرف إنو في لي متابعين قلوبهم كبيرة و راقية و نظيفة و تحب تشاركني أفراحي نزلت هالفيديو بمناسبة ذكرى ميلادي”.