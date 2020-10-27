حرصت الفنانة السعودية اسيل عمران على معايدة شقيقتها الاعلامية لجين عمران بعيد ميلادها الثالث والاربعين والذي صادف يوم امس الاثنين في 26 أكتوبر.
فقد نشرت اسيل صورة لها مع لجين وعلقت كاتبة: “أحن أخت وأطيب قلب ….. يارب يحققلك كل ماتتمني ويوفقك بكل خطوة في حياتك ويبعد عنك كل حاسد واستغلالي
بدورها ردت لجين على معايدة شقيقتها كاتبة: “يا عمرررري و روووووحي و قلبي و أغلى من نفسي
وكانت لجين عمران قد نشرت مقطع فيديو لها مع صديقاتها ظهرن فيه جميعن بفساتين بيضاء وعلقت عليه كاتبة: “في ألبوم الصور بالموبايل عندي أرشيف إسمه #أرشيف_السعادة
وتابعت لجين عمران: “كانت مفاجأة بكتني من الفرح